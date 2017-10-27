27 октября 2017, 13:27Политика
Кремль обеспокоен сообщениями о новых санкциях со стороны США
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Публикации о новых санкциях со стороны США вызывают обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Следим с пристальным вниманием", – цитирует Пескова "Газета.ру".
Пресс-секретарь назвал поступающие сообщения отголосками "недружественных и даже враждебных проявлений в отношении нашей страны".
Ранее стало известно, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень организаций и людей, против которых могут ввести антироссийские санкции. Прежде всего, это лица и организации, которые работают в оборонных или разведывательных структурах.
Сам список пока закрыт для общественности. В ближайшее время Тиллерсон передаст его в Конгресс США.
По данным газеты New York Times, всего в списке претендентов 33 отечественных предприятия и организации. В частности, это "Рособоронэкспорт", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Туполев", "Сухой" и "Ижмаш".