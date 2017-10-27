Кремль обеспокоен сообщениями о новых санкциях со стороны США

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Публикации о новых санкциях со стороны США вызывают обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Следим с пристальным вниманием", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Пресс-секретарь назвал поступающие сообщения отголосками "недружественных и даже враждебных проявлений в отношении нашей страны".

Ранее стало известно, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень организаций и людей, против которых могут ввести антироссийские санкции. Прежде всего, это лица и организации, которые работают в оборонных или разведывательных структурах.

Сам список пока закрыт для общественности. В ближайшее время Тиллерсон передаст его в Конгресс США.

По данным газеты New York Times, всего в списке претендентов 33 отечественных предприятия и организации. В частности, это "Рособоронэкспорт", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Туполев", "Сухой" и "Ижмаш".