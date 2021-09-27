Шойгу готовит предложения по новым городам Сибири – Кремль

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу готовит предложения по возможному созданию новых городов в Сибири, однако в Кремле не могут сказать, когда появятся точные предложения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, пока неизвестно", – ответил представитель Кремля на вопрос, известно ли, когда глава Минобороны представит Владимиру Путину проекты таких городов.

По его словам, Шойгу занимается этой темой.

"Но когда будет конкретика сформулирована – не могу вам сказать", – добавил Песков

С инициативой создать в Сибири несколько научно-промышленных центров министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил 5 августа во время встречи с представителями Сибирского отделения РАН.

Глава Минобороны РФ выразил мнение, что каждый из этих городов должен специализироваться на одной определенной сфере деятельности.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное предложение министра обороны очень важным, поскольку развитие страны требует появления новых центров и городов.