Шойгу готовит предложения по новым городам Сибири – Кремль

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Министр обороны РФ Сергей Шойгу готовит предложения по возможному созданию новых городов в Сибири, однако в Кремле не могут сказать, когда появятся точные предложения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Нет, пока неизвестно", – ответил представитель Кремля на вопрос, известно ли, когда глава Минобороны представит Владимиру Путину проекты таких городов.
По его словам, Шойгу занимается этой темой.
"Но когда будет конкретика сформулирована – не могу вам сказать", – добавил Песков
С инициативой создать в Сибири несколько научно-промышленных центров министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил 5 августа во время встречи с представителями Сибирского отделения РАН.
Глава Минобороны РФ выразил мнение, что каждый из этих городов должен специализироваться на одной определенной сфере деятельности.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное предложение министра обороны очень важным, поскольку развитие страны требует появления новых центров и городов.
Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь и построить там крупные города
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