Путину подарили килограмм покрытия трассы "Таврида"

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Президенту России Владимиру Путину вручили килограмм асфальтобетонного покрытия трассы "Таврида". Презентация произошла во время открытия дороги.
Главный технолог АО "ВАД" Андрей Волков презентовал подарок, после чего Путин оставил памятную запись в книге.
Главе государства сообщили, что при строительстве трассы использовался асфальт абсолютно нового качества. Технология его изготовления предусматривает избежание колейности дороги.
Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что трасса "Таврида" в Крыму официально открыта. Новую дорогу опробовал Путин. Он проехал на автомобиле "Аурус", пристегнув ремень безопасности, чтобы не нарваться на штраф.
После проезда Путин отметил, что трасса является современной и удобной, однако подчеркнул, что нужно сделать больше съездов для удобства туристов.
В Крыму открыта трасса "Таврида"
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