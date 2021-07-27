В Кремле оценили победы россиян на Играх в Японии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил победы россиян на Олимпийских играх в Японии, сообщает РИА Новости. По его словам, в Кремле гордятся медалистами.

"Вы знаете, что очень был урожайный день предыдущий на медали разного достоинства, ну прежде всего золотые. Президент олимпийских чемпионов поздравлял телеграммами. Все соответствующие телеграммы, которые были направлены, опубликованы на сайте президента", – сказал Песков.

Ранее саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио, одолев в финале другую россиянку – Софью Великую. Решающий поединок завершился со счетом 15:11.

Первую за 25 лет золотую медаль на Олимпийских играх завоевал также пловец Евгений Рылов. Россиянин победил в плавании на дистанции 100 метров на спине, преодолев ее за 51,98 секунды. При этом серебряную медаль соревнования получил еще один представитель делегации спортсменов ОКР Климент Колесников.

А российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. В матче за третье место они одержали победу над участниками из Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ен со счетом 17:9.

Олимпийские игры в Токио официально стартовали 23 июля. В церемонии открытия приняли участие шесть тысяч спортсменов.

