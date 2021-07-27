В Кремле оценили победы россиян на Играх в Японии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил победы россиян на Олимпийских играх в Японии, сообщает РИА Новости. По его словам, в Кремле гордятся медалистами.
"Вы знаете, что очень был урожайный день предыдущий на медали разного достоинства, ну прежде всего золотые. Президент олимпийских чемпионов поздравлял телеграммами. Все соответствующие телеграммы, которые были направлены, опубликованы на сайте президента", – сказал Песков.
Ранее саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио, одолев в финале другую россиянку – Софью Великую. Решающий поединок завершился со счетом 15:11.
Первую за 25 лет золотую медаль на Олимпийских играх завоевал также пловец Евгений Рылов. Россиянин победил в плавании на дистанции 100 метров на спине, преодолев ее за 51,98 секунды. При этом серебряную медаль соревнования получил еще один представитель делегации спортсменов ОКР Климент Колесников.
А российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. В матче за третье место они одержали победу над участниками из Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ен со счетом 17:9.
Олимпийские игры в Токио официально стартовали 23 июля. В церемонии открытия приняли участие шесть тысяч спортсменов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: