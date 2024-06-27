Путин наградил орденом Почета приехавшего в РФ президента Конго

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Владимир Путин наградил орденом Почета президента Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Москве с визитом. Соответствующий указ российского лидера размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, Сассу-Нгессо награжден за большой вклад в развитие отношений между Россией и Конго.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын наградил Путина высшей государственной наградой КНДР – орденом Ким Ир Сена. Президенту РФ вручили награду в знак выражения доверия и уважения правительства и народа Северной Кореи, а также за особые заслуги в развитии отношений двух государств.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров получил от президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре высшую госнаграду африканского государства. Министру вручили орден Жеребца.