Песков не стал комментировать оценки Лукашенко в отношении событий, произошедших в РФ

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Владимир Путин высоко оценил усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко по урегулированию ситуации с ЧВК "Вагнер", напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он не стал комментировать оценки Лукашенко в отношении причин вооруженного мятежа в России.

"Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича. Президент РФ Владимир Путин буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса", – передает слова Пескова ТАСС.

Он подчеркнул важность усилий российского лидера, который смог не допустить дальнейшего развития событий.

В данный момент Путин и Лукашенко продолжают обмениваться мнениями и координируют свои действия, добавил официальный представитель Кремля. По его словам, президент Белоруссии является опытным и мудрым государственным деятелем, а Белоруссия – союзником РФ.

Также Песков отметил, что у Лукашенко и Путина не просто союзнические отношения, но и дружеские.

"Поэтому, безусловно, обмен мнениями президентов, координация действий и так далее – это то, что происходит фактически на ежедневной основе", – сказал представитель Кремля.

Все это диктует характер особых отношений, складывающихся между двумя странами, "нашего Союзного государства", резюмировал он.

Ранее Лукашенко заявлял, что на фоне попытки мятежа в России ни из кого не следует делать героев, в том числе из него, Путина или основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В субботу, 24 июня, Пригожин сообщил о решении направить военных компании на Москву. При этом в Ростове-на-Дону силами ЧВК был захвачен штаб Южного военного округа. Свои действия Пригожин объяснил тем, что Вооруженные силы РФ якобы ударили по тыловым лагерям группы.

В Минобороны РФ информацию об ударе назвали недостоверной, в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, бойцы ЧВК вернулись в полевые лагеря.

Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противодействие формированиям. Вместе с этим президент предложил военным из "Вагнера" заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

Во вторник, 27 июня, уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.



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