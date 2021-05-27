Песков назвал "извинения" Путина перед Лукашенко фигурой речи

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "извинения" Владимира Путина перед белорусским лидером Александром Лукашенко фигурой речи и дипломатической корректностью. Об этом сообщает ТАСС.

Так он прокомментировал слова президента Белоруссии о том, что Путин якобы извинился перед ним за то, что обсуждал республику с американским лидером Джо Байденом.

"Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность", – уточнил Песков.

Он также добавил, что обсуждение лидеров третьих стран "не совсем принято в международной практике", и назвал прозвучавшие в разговоре с Лукашенко слова президента РФ "скорее фигурой речи".

Ранее Песков сообщил, что лидеры России и Белоруссии на предстоящей встрече могут затронуть ситуацию вокруг госдолга республики. Так Песков ответил на вопрос, планирует ли РФ помогать Белоруссии с рефинансированием внешних долгов и будет ли этот момент в повестке встречи. Он также добавил, что заявлений для прессы по итогам не запланировано.

Предыдущая встреча лидеров России и Белоруссии прошла 22 апреля в Москве.