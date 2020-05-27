Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в среду Владимир Путин должен провести встречу с Сергеем Собяниным, чтобы обсудить эпидемическую обстановку в российской столице.

"Владимир Путин встретится с Сергеем Собяниным, чтобы обсудить эпидемическую обстановку в городе, поговорить о том, как она обстоит, какие прогнозы, какие дальнейшие планы. Как обстоят дела с эпидемиологической инфраструктурой", – цитирует "Интерфакс" слова Пескова.

Он рассказал, что также совещание пройдет с губернатором Смоленской области Алексеем Островским. В среду выступят перед президентом также глава министерства труда и социальной защиты, глава Минобрнауки, министр просвещения.

"Среди вопросов будет обсуждаться трудоустройство выпускников, организация среднего и профессионального образования", – отметил Песков.

Накануне Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден. Глава государства добавил, что такие данные приводят соответствующие специалисты.

Руководитель управления Роспотребнадзора по городу Елена Андреева сообщала, что Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. По ее словам, индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85.

За последние сутки в России подтвердили 8 338 случаев коронавирусной инфекции. На Москву приходится 2 140 выявленных случаев, на Московскую область – 793.

Всего в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции. Это на 2,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умер 161 человек. За весь период скончались 3 968 пациентов. За сутки выписали 11 079 человек, а за все время – 142 208 человек.

