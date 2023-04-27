13:07Политика
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об увольнении замглавы МО Мизинцева
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать циркулирующую в СМИ информацию о якобы увольнении заместителя главы Минобороны РФ Михаила Мизинцева.
Пресс-секретарь президента переадресовал этот вопрос в российское военное ведомство.
"Нет, не могу, не могу ничего по этому поводу сказать, это тема министерства обороны", – заявил Песков.
Мизинцев родился в 1962 году, а уже в 1980-м окончил Калининское суворовское военное училище. С 1980 по 1984 год числился курсантом Киевского высшего общевойскового командного училища.
В 2014-м Мизинцев занял пост начальника Национального центра управления обороной РФ. Должность замминистра он получил в сентябре прошлого года.
Ранее стало известно, что командующий Тихоокеанским флотом Военно-морского флота ВС РФ адмирал Сергей Авакянц получил новую должность. Теперь он возглавит штаб, который контролирует деятельность пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
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