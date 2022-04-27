Говорить о новой архитектуре безопасности в Европе трудно на фоне слов Борреля – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить про новую архитектуру безопасности в Европе затруднительно на фоне заявлений главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о решении всех проблем "на поле боя". Об этом сообщает ТАСС.
"В настоящий момент мы видим заявление от главы дипломатии (ЕС Жозепа Борреля. – Прим. ред.) о том, что нужно все решать на поле боя. На фоне этих заявлений говорить о новой архитектуре безопасности в Европе весьма и весьма затруднительно", – сказал Песков.
Ранее Боррель заявил о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и отметил, что все спорные решения между двумя государствами должны решаться "на поле боя". Позднее Боррель признал, что в будущем ЕС нужно будет найти способ для урегулирования отношений между ЕС и РФ, но подчеркнул, что для начала "российское руководство должно понять, что оно не может обеспечить свою безопасность за счет европейской безопасности и безопасности соседей России".
Владимир Путин называл внешние ограничения в отношении России санкционной агрессией. Он подчеркнул, что Москва столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. При этом президент РФ заверил, что у Запада не получается расколоть российское общество.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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