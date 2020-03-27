Песков подтвердил, что присутствовал на дне рождения Аллы Крутой

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что присутствовал на дне рождения Аллы Крутой, который праздновали две недели назад, но со Львом Лещенко не общался.
"Да, я туда заезжал", – приводит слова Пескова ТАСС.
При этом он отметил, что на мероприятии не видел певца.
"Лещенко не видел. Видимо, он, наверное, уже ушел", – сказал представитель Кремля.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у Льва Лещенко подтвердился коронавирус, который стал причиной пневмонии.
По словам специалиста, Лещенко поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии.
Проценко подчеркнул, что в первые сутки состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим его положили в отделение реанимации. Врач добавил, что певца в ближайшее время планируют перевести в госпитальное отделение.
Народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал Москве 24, что на сегодняшний день Лещенко чувствует себя уже гораздо лучше.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что состояние здоровья артиста улучшилось. Он подчеркнул, что в настоящий момент певец не нуждается в активной кислородной поддержке.
Лещенко переведен в реанимацию медицинского центра в Коммунарке
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