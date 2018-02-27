Кремль не стал комментировать "кокаиновое дело" вокруг российского посольства

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Кремле не стали комментировать дело о поставке крупной партии кокаина из Аргентины в Россию дипломатической почтой, сообщает ТАСС.

"Нет, это не прерогатива Кремля, это дело Министерства иностранных дел. Насколько я знаю, они предоставили всю необходимую информацию", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Партию наркотиков обнаружили в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. В МИД РФ заявили, что партия принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

Наркотики должны были поступить в Россию и на европейский рынок. Благодаря совместной операции странам удалось предотвратить поставку партии кокаина весом 389 килограмма.

Задержаны подозреваемые – граждане РФ и Аргентины. Предполагаемый организатор преступной группы объявлен в розыск Интерпола и, предположительно, скрывается в ФРГ.