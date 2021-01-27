В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл детали разговора Владимира Путина с Джо Байденом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Песков отметил, что звонок состоялся по инициативе Москвы и продолжался чуть более 45 минут. Представитель Кремля назвал первую беседу политиков рабочей и откровенной.

"Мы предложили провести разговор, чтобы поздравить американского коллегу с началом работы и обсудить наиболее важные вопросы", – сказал он.

Песков уточнил, что Владимир Путин и Джозеф Байден обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. По его словам, стороны подтвердили данную договоренность.

Избранный президент США Джо Байден официально вступил в должность 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.