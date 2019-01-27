Путин отодвинул охранника и пожал руки петербуржцам

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин отодвинул охранника и пожал руки жителям Санкт-Петербурга, которые пришли на Пискаревское кладбище, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видеозаписи сотрудник охраны попытался отгородить главу государства от собравшихся. Однако Владимир Путин решил пообщаться с петербуржцами и обменялся рукопожатиями с некоторыми из них.

Судя по кадрам, в толпе петербуржцев внимание президента привлекла маленькая девочка. Глава государства отдельно подошел к ней и поздоровался.

Общению Путина с пришедшими на Пискарёвское кладбище жителями Санкт-Петербурга не помешало даже ФСО. Президент жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы тот не препятствовал петербуржцам общаться с ним pic.twitter.com/ytMRvOcQFF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 января 2019 г.

Президент приехал в Санкт-Петербург на торжественные мероприятия по случаю 75-летия полного снятия блокады. Он возложил букет к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, а также посетил Пискаревское мемориальное кладбище и осмотрел военно-историческую выставку о блокадном Ленинграде.

В обращении к россиянам Путин призвал помнить о нечеловеческих испытаниях, через которые пришлось пройти жителям города.

27 января на Дворцовой площади Петербурга состоялся военный парад в честь 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

Также стало известно о решении Берлина выделить 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов-блокадников и создание германо-российского центра встреч.