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21:47

Кабмин одобрил законопроект о выращивании наркосодержащих растений для медицины

власть медицина

21:47

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ одобрило законопроект, который разрешает выращивать в России наркосодержащие растения для изготовления обезболивающих лекарств, передает ТАСС. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, это позволит организовать в стране полный цикл производства таких лекарств.

На заседании кабмина 26 декабря "согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ", согласно которым госпредприятиям предоставляется право производить "не только субстанцию и готовые лекарственные формулы, но и выращивать наркосодержащие растения", рассказал Мантуров. Как пояснил министр, эта мера необходима "для обеспечения лекарственной безопасности нашей страны".

По словам Мантурова, в настоящее время Россия закупает за границей почти 100% субстанции для обезболивающих лекарств, которые содержат наркотики. При этом, как ранее подчеркнула глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, девять из десяти этих стран-экспортеров ввели санкции против России.

Мантуров уточнил, что право выращивать наркосодержащие растения могут получить два госпредприятия.

власть медицина

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