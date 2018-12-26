В Госдуме прокомментировали предложение ограничить обращение рубля на Украине

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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал предложение депутата Верховной рады Валентина Наливайченко ограничить обращение рубля на Украине.

"Сегодня каждый депутат Верховной рады из националистических блоков в своих изысканиях "как бы навредить России" изощряется в различных формулировках", – цитирует Водолацкого RT.

Депутат полагает, что правительство Украины на такой шаг никогда не пойдет, потому что работающие в РФ украинские граждане ежегодно перечисляют в страну сотни миллионов рублей.

По словам Водолацкого, "украинцы и так находятся за чертой бедности", поэтому такие предложения могут вносить только недалекие люди, "не знающие жизнь своего простого народа".

Ранее украинский депутат предложил ограничить обращение рубля на территории Украины в ответ санкции, введенные Россией. Сейчас в санкционный список по Украине попадают 567 физических лиц и 75 компаний.