Воробьев назвал 2018 год прорывным в отношениях Москвы и Подмосковья

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает 2018 год прорывным для партнерских отношений Москвы и Подмосковья.

"Я считаю, что у нас в партнерских отношениях с Москвой в этом году был прорыв", – приводит слова Воробьева Агентство "Москва". Губернатор признался, что всегда находился в хороших отношениях с Сергеем Собяниным, хотя были люди, которые предсказывали конфликт интересов между ними. По словам Воробьева, ему и мэру Москвы удалось "развеять этот миф" и достичь договоренности по вопросам дорожной инфраструктуры, туризма, льготного проезда, работы с дачниками и очистки воды.

В этом году власти Москвы и Московской области договорились, что жители Подмосковья старше 60 лет смогут бесплатно ездить по Московскому центральному кольцу и на остальном общественном транспорте столицы.