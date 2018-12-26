Медведев пообещал не расслабляться на новогодних праздниках

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство не станет расслабляться на новогодних каникулах.

"Естественно, все должны следить за ситуацией в стране", – приводит слова Медведева РИА Новости.

В этом году новогодние каникулы начнутся у жителей России в воскресенье, 30 декабря. Таким образом, на этой неделе россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, зато каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января, а нерабочие дни 5 и 6 января перенесут на майские праздники.

Несмотря на длинные каникулы в январе, почти пять миллионов россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Это на 20% больше, чем в 2017 году.