Мосгордума получила около пяти тыс обращений москвичей за осеннюю сессию

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За осеннюю сессию депутаты Московской городской думы получили 4,67 тысячи письменных обращений от граждан, заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.



"Дано 5 тысяч 209 ответов гражданам", – приводит слова Шапошникова Агентство "Москва".

По его словам, за это время провели 132 депутатских приема, а также было принято 635 москвичей.

В среду, 26 декабря, Мосгордума приняла закон об увеличении штрафа за неуплату парковки в Москве до пяти тысяч рублей. Данный законопроект направлен на борьбу со злостными нарушителями.

Также депутаты Мосгордумы приняли в трех чтениях закон, предусматривающий снижение торгового сбора для малого бизнеса. Закон коснется бизнеса, который ведется в помещениях площадью менее 300 квадратных метров.