Колокольцев подтвердил отставку начальника Центра "Э"

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подтвердил отставку начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ (Центр "Э") Тимура Валиулина. Две недели назад о его уходе сообщали СМИ.

"Да. Это кадровые вопросы, которые находятся в практической плоскости исполнения", – приводит слова Валиулина РИА Новости.

Тимур Валиулин родился 20 декабря 1962 года. С 2008 по 2012 годы возглавлял столичный Центр по противодействию экстремизму. 4 сентября 2012 был назначен руководителем Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.