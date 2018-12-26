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14:25

Колокольцев подтвердил отставку начальника Центра "Э"

власть

14:25

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Фото: мвд.рф

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подтвердил отставку начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ (Центр "Э") Тимура Валиулина. Две недели назад о его уходе сообщали СМИ.

"Да. Это кадровые вопросы, которые находятся в практической плоскости исполнения", – приводит слова Валиулина РИА Новости.

Тимур Валиулин родился 20 декабря 1962 года. С 2008 по 2012 годы возглавлял столичный Центр по противодействию экстремизму. 4 сентября 2012 был назначен руководителем Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.

власть

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