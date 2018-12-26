Госдума рассказала об ответных шагах на наращивание оружия США у границ России

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Владимира Королева о том, что Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу чаще проводят мероприятия боевой и оперативной подготовки у российских границ.

По словам Швыткина, Россия готова к сдерживанию "данной ситуации".

"Достаточное количество кораблей надводного и подводного флота поступили на вооружение в период 2016–2018 годов, которые позволяют группировке сегодня быть сдерживающим фактором для возможной агрессии в отношении нашей страны", – сказал Швыткин в беседе с RT.

Депутат подчеркнул, что в данной ситуации Россия вынужденно идет на ответные шаги.

Ранее Королев сообщил, что военно-морское присутствие сил ВМФ в 2019 году будет осуществляться с учетом резкого увеличения оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи российских границ, развертывания морских систем ПРО, а также объектов военной инфраструктуры.

Также он отметил, что численность сил Военно-морского флота позволяет России исключить угрозы с моря.

По данным западных СМИ, российская армия занимает второе место в рейтинге сильнейших Вооруженных сил в мире. Эксперты учли свыше 50 показателей. Они обратили внимание на разнообразие вооружений, мобилизационный потенциал, природные ресурсы и другие факторы. В лидеры вышли ядерные державы и страны-участницы НАТО.