Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Тиллерсоном

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. В ходе переговоров дипломаты обсудили ситуацию в Сирии, а также проведение в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны, уточнили в российском дипведомстве.

Лавров и Тиллерсон затронули тему конфликта на Корейском полуострове, а также подтвердили важность двустороннего сотрудничества по Украине в дополнение к работе контактной группы и нормандского формата.

22 декабря Россия, Иран и Турция на международной встрече в Астане договорились о проведении Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января 2018 года. На форуме планируется обсудить выработку новой сирийской конституции и на ее основе проведение выборов под эгидой ООН.

До созыва конгресса Россия, Иран и Турция проведут подготовительную встречу в Сочи 19-20 января.

7 декабря Лавров и Тиллерсон провели встречу на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.