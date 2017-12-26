Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Тиллерсоном

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор. В ходе переговоров дипломаты обсудили ситуацию в Сирии, а также проведение в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.
Беседа состоялась по инициативе американской стороны, уточнили в российском дипведомстве.
Лавров и Тиллерсон затронули тему конфликта на Корейском полуострове, а также подтвердили важность двустороннего сотрудничества по Украине в дополнение к работе контактной группы и нормандского формата.
22 декабря Россия, Иран и Турция на международной встрече в Астане договорились о проведении Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 29-30 января 2018 года. На форуме планируется обсудить выработку новой сирийской конституции и на ее основе проведение выборов под эгидой ООН.
До созыва конгресса Россия, Иран и Турция проведут подготовительную встречу в Сочи 19-20 января.
7 декабря Лавров и Тиллерсон провели встречу на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.
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