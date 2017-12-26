Путин назвал главную из нерешенных проблем

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин назвал главной из нерешенных проблем значительное число людей, доходы которых ниже прожиточного минимума. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

Говоря о нерешенных проблемах в стране, президент подчеркнул, что "главная из них – большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума".

Ранее Владимир Путин выдвинул в качестве стратегической задачи повышение доступности жилья для россиян. Как сообщил глава государства, согласно расчетам специалистов, для обеспечения потребности жителей России необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию примерно 110–120 миллионов квадратных метров нового жилья.

Кроме того, президент объявил о завершении периода рецессии в российской экономике. Как отметил Путин, экономика страны преодолела спад, о чем свидетельствует, в частности, рост ВВП.