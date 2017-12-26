Путин пообщался с детьми после Кремлевской елки

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин пообщался с гостями Общероссийской елки в Кремле и ответил на вопросы юных россиян.

Один из школьников спросил, как глава государства относится к оппозиции. "Положительно. К здравой", – сказал Путин, передает ТАСС.

Дети поинтересовались, сложно ли управлять такой большой страной. Рассмеявшись, президент ответил, что "такой, как наша, не трудно". Кроме того, во время беседы Путин признался, что его любимый город – Санкт-Петербург, там он родился и вырос.

Президент также рассказал, что свой день рождения отмечает с друзьями и коллегами. А еще признался, что Дед мороз исполняет некоторые его желания.

Встреча ребят с президентом состоялась на Соборной площади. Путин заглянул туда специально, чтобы увидеться со школьниками. Они долго не хотели отпускать главу государства и попросили сделать фотографии на память. После этого президент поздравил гостей елки с Новым годом и пожелал им счастья и успехов.

Общение с президентом стало сюрпризом для ребят. Они посмотрели новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце, а затем вышли на Соборную площадь, чтобы поводить хоровод вокруг 27-метровой нарядной елки. Дети рассказали, что остались довольны праздником.