Эксперт оценил шансы Собчак на президентских выборах в 2018 году

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов оценил шансы телеведущей Ксении Собчак на президентских выборах в 2018 году.
"Помимо того, что она зарегистрирована для участия в гонке, очевидно, растет ее общественная поддержка. Я сохраняю свой прогноз: она может набрать в благоприятном случае до 7 процентов голосов, в спокойном консервативном – примерно 4 процента, если меньше, то это будет для нее неблагоприятный результат," – цитирует Орлова RT.
По мнению политолога, Собчак "играет в либеральной нише", где находятся избиратели Григория Явлинского и гипотетические избиратели Алексея Навального. "Она также играет на традиционном поле людей агрессивных, радикальных, недовольных, которые голосуют за Владимира Жириновского", – считает Орлов.
Кроме того, Собчак "выходит на поле женщин, недовольных гендерными проблемами".
Как полагает эксперт, выдвигаясь от "Гражданской инициативы", Собчак минимизирует проблемы, связанные со сбором подписей. "Я думаю, что она будет адекватным и логичным участником избирательной кампании", – заключил Орлов.
Ранее Центризбирком дал Собчак разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда.
Собчак в понедельник подала в ЦИК РФ документы на выдвижение в президенты России от партии "Гражданская инициатива". На съезде "Гражданской инициативы" 96 делегата выступили за, 7 – против, 3 воздержались.
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