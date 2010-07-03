Медведев прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

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Дмитрий Медведев заявил, что идея освобождения малоимущих от налога на доход физлиц (НДФЛ) прорабатывается, однако над ней необходимо подумать. Об этом сообщает РИА Новости.

"Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и вне меньшей степени кого надо относить к малоимущим. Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными", – заявил Медведев.

Премьер подчеркнул, что эта тема является "чувствительной" и не все будут довольны новыми нормами.

Ранее в сентябре глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением на Московском финансовом форуме. Бизнесмен призвал рассмотреть возможность освободить от НДФЛ малоимущих россиян. Обеспечить выполнение процедуры можно было бы за счет введения необлагаемого минимума.

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, необходимо заранее учесть как плюсы, так и минусы нового формата налогообложения, а также оценить влияние этого фактора на региональные бюджеты.

