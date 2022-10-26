Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В Кремле не стали комментировать приговор баскетболистке Грайнер, передает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

При этом, по его словам, диалог о возможном обмене спортсменки может проводиться только в условиях информационной тишины.

"Решения суда мы не комментируем. Мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины", – отметил Песков.

Ранее Московский областной суд признал законным приговор Бриттни Грайнер. Баскетболистка принимала участие в заседании по видеосвязи. Ее адвокаты просили оправдания в связи с многочисленными нарушениями в суде первой инстанции.

17 февраля американку задержали в столичном аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра вещей у нее обнаружили электронные устройства для курения с жидкостью, которая имела необычный запах. После исследований выяснилось, что это было гашишное масло, которое в РФ считается наркотиком.

Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере одного миллиона рублей.

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