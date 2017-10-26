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Политика

26 октября 2017, 14:00

Песков отверг обвинения Киева о причастности к покушению на Мосийчука

власть происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Обвинения в адрес России в связи с покушением на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука – очередное проявление русофобии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как всегда, абсолютно не обоснованное ни на чем, голословное истерическое обвинение из Киева, которые звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Ранее в Киеве заявили, что рассматривают несколько версий преступления, в том числе личный мотив и политическую деятельность депутата. Одной из версий стала причастность к взрыву российских спецслужб, а также Рамзана Кадырова.

Вечером 25 октября у здания телеканала "Эспрессо" в центре Киева взорвался припаркованный мотоцикл. Пострадали пять человек, двое погибли. Инцидент квалифицировали как теракт.

Мосийчука прооперировали, он находится в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии. Жизни депутата ничего не угрожает.

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