Мэр Самары Фурсов подал в отставку‍

Мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку. И.о. главы города был назначен Владимир Василенко. О кадровых перестановках в мэрии сообщил на заседании правительства Самарской области и.о. губернатора Дмитрий Азаров.

Перед отставкой Фурсова появились сообщения о том, что прокуратура Самары потребовала отстранить его от должности мэра, передает РИА Новости. Решение об этом, по представлению прокуратуры, городская дума Самары должна была принять в течение 30 дней. Причины требования прокуратуры в отношении Фурсова не уточняются.

При этом и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил сложность нынешней ситуации на рынке труда в регионе и рассказал о своих планах поручить развитие этого сектора именно Фурсову. "Олег Фурсов принял мое предложение и возглавит эту работу в правительстве Самарской области. Он приступит к этой работе с 1 ноября", − заявил Азаров.

И.о. губернатора также сообщил, что вместо Фурсова исполнять обязанности мэра Самары будет Владимир Василенко, который ранее был первым заместителем мэра.

Олег Фурсов был избран мэром Самары сроком на пять лет и вступил в должность в октябре 2015 года. До этого он возглавлял администрацию Самары, а с 2012 по 2014 год был министром труда, занятости и миграционной политики региона.