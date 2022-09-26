Песков рассказал о брони сотрудников Кремля при мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вопрос об использовании администрацией президента РФ брони при получении ее сотрудниками повестки в рамках частичной мобилизации необходимо уточнить, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Про бронь мне надо уточнить", – приводит ТАСС его слова.

При этом пресс-секретарь президента не смог ответить на вопрос о получении работниками администрации президента повестки, так как это является персональным делом. Кроме того, они приходят не по месту работы, отметил Песков.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

