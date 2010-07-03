В ГД планируют разработать законопроект о кооперативном жилье

Депутаты Госдумы планируют разработать законопроект о кооперативном жилье и внести его на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом сообщил член комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Сергей Крючек.
"Мы как законодатели, который год работая и изучая опыт, хотим сказать, что уже готовится в проектном решении закон о жилищной кооперации, будет вноситься в Госдуму", – приводит его слова Агентство "Москва".
Крючек подчеркнул, что форма жилищной кооперации является "хорошо забытым старым решением".
По его словам, в СССР была кассовая взаимопомощь.
"Каждый знал, что в рамках своих внесенных денег в кассу он либо получит возможность купить что-то, либо вернет вложенные деньги", – отметил Крючек.
Он подчеркнул, что нужно найти механизм, который впишет этот способ в рамки законодательной системы.
Ранее первый зампред думского комитета природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев предложил разрешить самозанятым россиянам объединяться в производственные кооперативы. Депутат уточнил, что нововведение позволит организовать людей, работающих в цехах и гаражах, а также предоставить им необходимые льготы.
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