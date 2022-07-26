В Кремле оценили работу ФСБ, сорвавшей угон самолетов РФ

Фото: Минобороны РФ
Работа сотрудников ФСБ РФ, пресекших операцию украинской разведки по угону российских военных самолетов, заслуживает высокой оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков, поэтому такая оценка – оценка высокая", – приводит его слова ТАСС.
25 июля стало известно, что ФСБ РФ сорвала операцию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов, которая курировалась спецслужбами стран НАТО. Российская контрразведка получила данные, благодаря которым вооруженные силы страны уничтожили несколько украинских военных объектов.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В ФСБ России заявили, что разведка Украины пыталась подкупить российских летчиков
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