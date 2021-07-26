В Кремле пообещали разобраться со штрафом активистке, записавшей обращение к Путину

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В Кремле разберутся с ситуацией со штрафом в отношении активистки Елены Германовой, записавшей обращение к Владимиру Путину. Для этого у властей Перми запросят информацию об обстоятельствах административного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Конечно, если не нарушались какие-то правила, чего мы не знаем доподлинно, сам по себе факт записи обращения на прямую линию, конечно, не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов", – сказал представитель Кремля.
23 июля пермский суд признал Германову виновной в организации возле местного дворца спорта "Молот" публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. В ходе акции женщина вместе с другими горожанами записала видеообращение на прямую линию с президентом России. Жители жаловались на планы застройки на месте стадиона.
Ранее активиста из Тамбовской области избили после того, как тот обратился к Путину в ходе прямой линии. Роман Герасимов и другие жители Дегтянского сельсовета в видеообращении попросили президента остановить строительство мусорного полигона.
На следующий день после этого трое неизвестных у дома в селе Березовка нанесли мужчине три ножевых ранения. В МВД считают, что нападение могло быть заказным.
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