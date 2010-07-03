Причастным к терроризму людям запретили работать машинистами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон о запрете брать на работу в РЖД, связанную с движением поездов, людей, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Документ опубликован на портале правовой информации.

"На работу, непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой, не принимаются лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В случае включения в данный перечень работника, выполняющего такую работу, трудовой договор с ним подлежит расторжению по инициативе работодателя", – сказано в тексте документа.

Вносятся поправки в закон "О железнодорожном транспорте в РФ".

Предусматривается делегирование права выдачи свидетельств на право управления железнодорожным составом Федеральной службе по надзору в сфере транспорта.

Закон вступает в силу после 180 дней со дня официального опубликования.

В июне этого года президент подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за ДТП в пьяном состоянии.

