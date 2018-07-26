Трамп обвинил Twitter в "теневом бане" страниц известных республиканцев

26 июля, 17:33
Фото: depositphotos/actionsports
Президент США Дональд Трамп обвинил сервис микроблогов Twitter в "теневом бане" страниц известных представителей республиканской партии. Американский лидер пообещал изучить эту дискриминационную и незаконную практику", передает РИА Новости.
"Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику. Очень много жалоб", – написал Трамп в своем микроблоге.
Накануне конгрессмен-республиканец Мэттью Гаец обвинил социальную сеть в "теневой бан" его страницы.
Ранее сообщалось, что Twitter начал блокировать все непроверенные страницы, выдающие себя за аккаунты предпринимателя-инноватора Илона Маска. Компания борется с орудующими в Сети мошенниками. Блокировать планировалось всех пользователей, не привязавших аккаунт к мобильному телефону, при попытке назваться Илоном Маском.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: