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Политика

26 июля, 17:33

Трамп обвинил Twitter в "теневом бане" страниц известных республиканцев

власть за рубежом

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп обвинил сервис микроблогов Twitter в "теневом бане" страниц известных представителей республиканской партии. Американский лидер пообещал изучить эту дискриминационную и незаконную практику", передает РИА Новости.

"Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику. Очень много жалоб", – написал Трамп в своем микроблоге.

Накануне конгрессмен-республиканец Мэттью Гаец обвинил социальную сеть в "теневой бан" его страницы.

Ранее сообщалось, что Twitter начал блокировать все непроверенные страницы, выдающие себя за аккаунты предпринимателя-инноватора Илона Маска. Компания борется с орудующими в Сети мошенниками. Блокировать планировалось всех пользователей, не привязавших аккаунт к мобильному телефону, при попытке назваться Илоном Маском.

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