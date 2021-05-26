Матвиенко заявила, что необходимо формировать любовь к природе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо формировать в обществе полезные привычки. По ее словам, нужно ввести "моду" на любовь к природе.

"Век активного потребления очень замусорил нашу планету, и природа не оставляет нам другого выбора", – рассказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

По словам председателя Совфеда, необходимо формировать правильные экологические привычки в социальном поведении людей.

Ранее она сообщила, что в России нет оснований для введения локдауна. Матвиенко также отметила, что 10-дневные майские каникулы сыграли положительную роль в борьбе с распространением инфекции.