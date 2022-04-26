В Кремле переадресовали в ЛДПР вопрос о кандидатурах на пост лидера партии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о кандидатурах на пост лидера ЛДПР к партии.

"В первую очередь это вопрос к самой партии. Это, конечно, больше связано с внутрипартийными процессами", – приводит ТАСС слова Пескова.

Владимир Жириновский умер 6 апреля. Политик занимал пост руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента.

Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет.

