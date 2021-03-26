Путин пообещал подумать над тем, чтобы стать видеоблогером

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над идеей стать видеоблогером. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" один из участников встречи обратился к Путину с предложением стать влогером и повышать компетентность учителей в рамках медиапространства.
"Спасибо большое. Я подумаю над этим действительно. Потому что если чего-то нельзя предотвратить, то это надо возглавить", – ответил президент.
Он отметил, что сфера блогерства продолжает развиваться и приобретает все больше возможностей и это необратимо.
"Никуда от этого не деться. Так же, как вот солнцу не запретишь вставать. И это будет развиваться. Поэтому лучше возглавить. Иначе действительно останешься на обочине и не сможешь реализовать не только себя, не сможешь реализовать свою главную функцию: не сможешь должным образом воздействовать на ребят, на школьников", – добавил российский лидер.
При этом Путин отметил, что и от традиционной формы воспитания и преподавательства все еще очень многое зависит.
Ранее президент предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу. С такой инициативой он выступил на том же заседании "Россия – страна возможностей".
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