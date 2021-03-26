Власти РФ рассмотрят вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин поручил властям рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек. Об этом сообщается в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
Планируется, что вопрос проработают совместно с Государственной думой и властями регионов. Согласно документу, поручение должно быть выполнено до 15 мая 2021 года.
В распоряжении сказано, что дополнительную поддержку должны получить граждане, которые воспитывают ребенка без участия второго родителям, а также в случае если один из них не исполняет свои обязанности.
"Рассмотреть вопрос возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя (в том числе в случае неисполнения вторым родителем обязанности по содержанию своих детей) либо один из родителей отсутствует", – говорится в сообщении.
Ранее Путин поручил своей администрации и кабмину представить предложения по проведению русскоязычного песенного конкурса. В пятницу, 25 марта, глава государства проведет встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019–2020 годы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: