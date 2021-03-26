Власти РФ рассмотрят вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин поручил властям рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек. Об этом сообщается в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Планируется, что вопрос проработают совместно с Государственной думой и властями регионов. Согласно документу, поручение должно быть выполнено до 15 мая 2021 года.

В распоряжении сказано, что дополнительную поддержку должны получить граждане, которые воспитывают ребенка без участия второго родителям, а также в случае если один из них не исполняет свои обязанности.

"Рассмотреть вопрос возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя (в том числе в случае неисполнения вторым родителем обязанности по содержанию своих детей) либо один из родителей отсутствует", – говорится в сообщении.

Ранее Путин поручил своей администрации и кабмину представить предложения по проведению русскоязычного песенного конкурса. В пятницу, 25 марта, глава государства проведет встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019–2020 годы.