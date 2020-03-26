В аппарате правительства РФ проверяют сотрудника с подозрением на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В аппарате правительства РФ проверяют сотрудника, возможно заболевшего коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе кабмина уточнили, что сейчас он находится на карантине. Его тесты отправлены на дополнительную проверку.

Все сотрудники, контактировавшие с возможным заболевшим, взяты под наблюдение. Помещения, в которых он находился в последние дни, дезинфицированы.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

В СМИ регулярно поступают сообщения о заражении коронавирусом известных людей. Так, недавно стало известно, что инфекцию подхватил знаменитый оперный певец Пласидо Доминго. Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон также заразились. Коронавирус поразил и итальянского футболиста "Ювентуса" Даниэле Ругани.