Совфед забраковал кабельные каналы в СИЗО

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В Совете Федерации считают ненужным введение платных кабельных каналов в СИЗО, сообщил член комитета верхней палаты парламента по социальной политике Владимир Круглый.

По его словам, если преступник находится в местах лишения свободы, то свобода должна реально ограничиваться.

"Мне, например, неприятно, что, скажем, Андерс Брейвик, от которого пострадало огромное количество людей, проживает в комфортных условиях, смотрит фильмы, да что захочется. Это какие-то ненужные развлечения. Такого рода смягчения – это не та линия", – сказал Круглый Агентству "Москва".

По его словам, лучше занимать тех, кто отбывает срок, выполнением нужд госзаказа.

"Например, переработка мусора и другие виды работ – это действительно нужно. А эти смягчения ни к чему не приведут", – сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что у заключенных в камерах может появиться возможность заказать просмотр фильма, образовательных программ или смотреть спортивные каналы.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко ранее предложила установить спортивный инвентарь для заключенных в СИЗО. Она напомнила, что в местах заключения родился музыкальный жанр шансон. По мнению Матвиенко, спорт – это такое же развлечение. При этом через него узники, как отмечает председатель Совфеда, смогут вернуться к здоровому образу жизни.