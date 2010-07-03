Совфед забраковал кабельные каналы в СИЗО

В Совете Федерации считают ненужным введение платных кабельных каналов в СИЗО, сообщил член комитета верхней палаты парламента по социальной политике Владимир Круглый.
По его словам, если преступник находится в местах лишения свободы, то свобода должна реально ограничиваться.
"Мне, например, неприятно, что, скажем, Андерс Брейвик, от которого пострадало огромное количество людей, проживает в комфортных условиях, смотрит фильмы, да что захочется. Это какие-то ненужные развлечения. Такого рода смягчения – это не та линия", – сказал Круглый Агентству "Москва".
По его словам, лучше занимать тех, кто отбывает срок, выполнением нужд госзаказа.
"Например, переработка мусора и другие виды работ – это действительно нужно. А эти смягчения ни к чему не приведут", – сказал он.
Ранее в СМИ появилась информация, что у заключенных в камерах может появиться возможность заказать просмотр фильма, образовательных программ или смотреть спортивные каналы.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко ранее предложила установить спортивный инвентарь для заключенных в СИЗО. Она напомнила, что в местах заключения родился музыкальный жанр шансон. По мнению Матвиенко, спорт – это такое же развлечение. При этом через него узники, как отмечает председатель Совфеда, смогут вернуться к здоровому образу жизни.
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