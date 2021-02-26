Дипломат раскрыл детали отъезда из КНДР на дрезине

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Третий секретарь посольства КНДР Владислав Сорокин поделился подробностями поездки на дрезине во время возвращения из КНДР в РФ.

Накануне на странице дипмиссии появились фото, на которых сотрудники российского посольства покидают КНДР. В связи с отсутствием железнодорожного сообщения между двумя странами из-за пандемии часть маршрута они ехали на дрезине.

"У них (у пограничников) были такие лица, будто они каждый день видят эти тележки, что, конечно, не так. Нас тепло встретили, все были очень вежливы, корректно, быстро оформили, все необходимые процедуры произвели", – сказал Сорокин.

По его словам, пограничники помогли разгрузить вещи и приняли тележку. Про то, что корейские друзья требовали потом вернуть тележку, Сорокин услышал впервые.

"Плюс я не один ее толкал, мне помогала коллега. Вполне по плечу", – заключил дипломат.

Ранее в Кремле прокомментировали видео с покинувшими КНДР на дрезине дипломатами. Там заявили, что дипломатическая служба терниста и сложна.