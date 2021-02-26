Путин обсудил с Курцем возможные поставки вакцины "Спутник V" в Австрию

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Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили по телефону возможность поставок и организации производства в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает RT.

"Условлено о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран", – заявили в Кремле.

Там уточнили, что инициатором разговора выступила австрийская сторона.

Ранее Курц выразил готовность привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайским препаратом.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Ее эффективность в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6%. При этом препарат оказался одинаково эффективен против новых штаммов коронавируса. Результаты исследований опубликовало одно из наиболее авторитетных медицинских изданий – The Lancet.

Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Кроме того, в список входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Сан-Марино, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Армения и Белоруссия.