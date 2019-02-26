Минвостокразвития РФ получило новое название

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Минвостокразвития РФ переименовано в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Указ о передаче ведомству функции по развитию Арктики подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Решение принято "в целях повышения эффективности государственного управления в сфере развития Арктической зоны".

Ранее сообщалось, что Росгидромет получит 868,75 миллиона рублей на проведение научных исследований и мониторинга окружающей среды в Арктике. В рамках экспедиции "Трансарктика-2019" задействуют четыре научных судна.