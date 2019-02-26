Дочь Пескова стала стажером в Европарламенте

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Евродепутат от Франции Эмерик Шопрад рассказал о работе стажером в Европарламенте Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Она работает в качестве стажера с ноября. Как студентка из Франции, она имеет на это полное законное право", – сказал Шопрад РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что у Песковой контракт с Европарламентом, который был подтвержден и продлен в январе 2019 года.

По его словам, "никаких нарушений здесь нет, а "заявления некоторых русофобски настроенных депутатов в ЕП о том, что это представляет якобы какую-то опасность, абсолютно ложны".

Шопрад указал, что Пескова "не имеет доступа к каким-либо стратегическим данным, не посещает закрытые заседания", а "в ее обязанности входит, например, подготовка обзоров прессы".

Ранее евродепутаты Сандра Калниете от Латвии и Петрас Аустревичюс от Литвы раскритиковали Шопрад за то, что он трудоустроил Пескову в своем аппарате.