26 января, 19:44Общество
Путин пообещал решить вопрос с кредитными каникулами для участников СВО за 2–3 недели
Фото: ТАСС/POOL/Алексей Даничев
Вопрос с накоплением процентов за кредиты для участников специальной военной операции будет решен за 2–3 недели, пообещал Владимир Путин.
Так он ответил на просьбу разобраться с несоответствиями системы "кредитных каникул" для участников СВО и накоплением процентов по займам. Российский лидер уточнил, что ничего не должно накапливаться в этот период, включая проценты и выплаты тела долга.
"Здесь я не могу не согласиться. Вы же пошли не в отпуск. Вы пошли на войну. Поэтому это, конечно, надо иметь в виду. И этот вопрос должен быть решен", – сказал президент РФ.
Ранее российский лидер подчеркнул, что в зоне СВО сейчас находятся более 600 тысяч человек. Зона боевых действий, по его словам, занимает почти 2 тысячи километров.
До этого президент заявил об уверенности в том, что российская сторона одержит победу в спецоперации. Говоря о жителях ДНР и ЛНР, глава государства указал, что они имеют сильный характер.
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