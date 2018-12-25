Песков уверен в урегулировании инцидента с детьми из Клинцов

В Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд имени погибшего в Турции после РФ Андрея Карлова урегулирует ситуацию вокруг отправки детей из Клинцов на отдых в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова.
Представитель кремлевской администрации пояснил, что о случившемся власти узнали из СМИ. Он также подчеркнул, что в данной истории не замешаны бюджетные деньги. По его словам, речь идет о деятельности фонда.
"Реакция, конечно, весьма критическая. Но мы видим и то, что существуют определенная дискуссия и определенные действия, направленные на то, чтобы выправить эту ситуацию", – отметил Песков.
По сообщения брянских СМИ, в марте текущего года полсотни детей из Клинцов отправились в турецкий город Демре на торжественные мероприятия, посвященные присвоению одной из улиц имени дипломата. Организацией поездки занимался фонд Карлова.
Спустя несколько месяцев выяснилось, что в мероприятиях участвовали дети чиновников и правоохранителей. Это притом, что в поездку якобы должны были отправить детей-инвалидов. Когда все открылось, областное правительство организовало внутреннюю проверку, а замглавы клинцовской администрации по социальным вопросам уволилась с работы.
Вдова российского дипломата вступилась за детей. Она заявила, что к участию не принимали больных детей – им бы пришлось там работать, поэтому в делегацию приняли призеров олимпиад, юнармейцев и спортсменов.
25 декабря мэр Клинцов Олег Шкуратов пообещал возместить расходы на поездку детей местных чиновников в Турцию.
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