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15:35

Песков уверен в урегулировании инцидента с детьми из Клинцов

власть общество

15:35

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд имени погибшего в Турции после РФ Андрея Карлова урегулирует ситуацию вокруг отправки детей из Клинцов на отдых в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова.

Представитель кремлевской администрации пояснил, что о случившемся власти узнали из СМИ. Он также подчеркнул, что в данной истории не замешаны бюджетные деньги. По его словам, речь идет о деятельности фонда.

"Реакция, конечно, весьма критическая. Но мы видим и то, что существуют определенная дискуссия и определенные действия, направленные на то, чтобы выправить эту ситуацию", – отметил Песков.

По сообщения брянских СМИ, в марте текущего года полсотни детей из Клинцов отправились в турецкий город Демре на торжественные мероприятия, посвященные присвоению одной из улиц имени дипломата. Организацией поездки занимался фонд Карлова.

Спустя несколько месяцев выяснилось, что в мероприятиях участвовали дети чиновников и правоохранителей. Это притом, что в поездку якобы должны были отправить детей-инвалидов. Когда все открылось, областное правительство организовало внутреннюю проверку, а замглавы клинцовской администрации по социальным вопросам уволилась с работы.

Вдова российского дипломата вступилась за детей. Она заявила, что к участию не принимали больных детей – им бы пришлось там работать, поэтому в делегацию приняли призеров олимпиад, юнармейцев и спортсменов.

25 декабря мэр Клинцов Олег Шкуратов пообещал возместить расходы на поездку детей местных чиновников в Турцию.

власть общество

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