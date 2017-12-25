Путин не приедет на собственное выдвижение в президенты России

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Президент России Владимир Путин не приедет на заседание инициативной группы по его выдвижению в президенты на новый срок. Об этом заявил представитель главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, в планах у президента нет. Завтра достаточно загруженный рабочий график", – сказал Песков, отметив, что присутствие президента на заседании не требуется, передает "Интерфакс".

Владимир Путин будет баллотироваться на пост главы государства как самовыдвиженец. Об этом он сообщил во время 13-й большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря. При этом президент отметил, что рассчитывает на широкую поддержку российских граждан.

Для регистрации в качестве кандидата на пост президента Путину необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей. Также в поддержку выдвижения его кандидатом должна быть сформирована инициативная группа в количестве не менее 500 человек.

Постановление Совета Федерации о назначении даты выборов президента вступило в силу 18 декабря.

Ранее ЦИК России распределила денежные средства на подготовку и проведение президентских выборов в 2018 году.

Федеральный бюджет на проведение кампании составляет примерно 17, 7 миллиардов рублей. Из них около 98, 7 процента – 17, 4 миллиарда рублей – пойдут на расходы избирательных комиссий.