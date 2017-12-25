Действия США в отношении RT противоречат нормам журналистики – Лавров

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что меры США в отношении телеканала RT идут вразрез с нормами журналистики, принципами свободы выражения мнения.
По его словам, США, возглавляющие группу стран в ОБСЕ, не первый год требуют принятия решений, которые будут особо выделять необходимость защиты журналистов и обеспечения их прав. Лавров заявил, что Россия поддерживает это, однако выступает против вычленения какой-либо одной социальной профессиональной группы, сообщает RT.
В конце ноября журналистов RT лишили аккредитации, так как телеканал зарегистрировался в качестве иностранного агента по требованию американского министерства юстиции.
Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что американские власти не ограничивают свободу работающих в США российских СМИ. Она отметила, что Штаты не указывают им, о чем писать, и поддерживают Первую поправку к конституции США, в которой говорится о свободе слова.
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