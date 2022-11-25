Путин обсудит все темы с матерями военных, участвующих в СВО – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Беседа Владимира Путина с матерями военнослужащих будет проходить в свободном формате без какой-либо повестки, поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что встреча будет проходить с мамами тех, кто отправился служить в рядах ВС РФ. Песков заявил, что обстоятельная беседа будет свободной.

Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера поделился, что начало встречи с матерями будет открытой, однако далее мероприятие будет зависеть от желания самих участниц.

"Мы не знаем, мы точно скажем, что точно будет опубликовано какое-то первое обращение президента. Нельзя сказать "речь" или "выступление", конечно, на такой встрече не может быть выступлений", – цитирует Пескова ТАСС.

Между тем он также проинформировал, что сейчас решения по поводу регулярности встреч с матерями военных не принимались. Песков подчеркнул, что при необходимости Путин может продолжать такое общение в разных форматах.

На встрече с матерями российский лидер обсудит все те темы, которые они захотят поднять. Путин также поздравит участниц с наступающим Днем матери.

Мероприятие посетят мамы, чьи сыновья – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах ВС РФ и в сейчас находятся в зоне проведения СВО или проходят тактическую подготовку.

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